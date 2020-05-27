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Жанар Акаев продолжает раскачивать скандал вокруг премьер-министра

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жанар Акаев ответил Генеральной прокуратуре, которая обвинила его в том, что он присвоил себе заслуги силовиков в деле о коррупционном скандале с продажей радиочастот.

На своей странице в социальных сетях Акаев разместил видео, в котором напомнил, что совсем скоро "придется ответить тем, кто занимает высокие посты".

- Если результаты расследования давно были на руках, почему вы о них молчали? Почему не рассказывали общественности о проделанной работе, о том, что вернули частоты государству? Возможно, вы не хотели подставлять премьер-министра? - поинтересовался Жанар Акаев.

В этом же видео Акаев напомнил другие скандалы, которые связывали с именем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

- "КТ Мобайл" из средств Мегакома выделили 345 млн сомов. Абылгазиев назначил туда своего родственника, теперь компания находится на грани банкротства. Кто за это несет ответственность? К чьей совести нужно взывать? - продолжил Жанар Акаев.

Он также вспомнил дела по крушению самолета Дача-Суу, контрабанде на таможне и экстрадиции Азиза Батукаева.

Напомним, ГСБЭП и ГКНБ расследуют дела о продаже радиочастот мобильным операторам. Силовики считают, ущерб государству исчисляется сотнями миллионов долларов. По данному делу задержаны пять должностных лиц. Сегодня стало известно, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отпуск, чтобы не влиять на ход расследований.


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URL: https://www.vb.kg/388419
Теги:
правительство, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Депутат, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, Азиз Батукаев
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