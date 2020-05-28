Усенбаев о конце пандемии: Строить прогнозы не хочу и нет возможности

Строить прогнозы на ближайшее будущее не хочу и нет возможности точно угадать. Об этом на брифинге 28 мая заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот усенбаев. Так он ответил на вопрос о предположительном конце коронавирусной эпидемии в стране.

"Мы уже говорили, что у нас такая управляемая вялотекущая эпидемия. Эпидситуация меняется, прибавляются факторы, которые меняют ситуацию - увеличивается количество завозных случаев CОVID-19. Мы возвращаем наших соотечественников на родину, как известно, во многих странах эпиднеблагополучие. Но мы проводим обширные эпидмероприятия.

Количество зараженных среди контактных тоже держится на достаточно чувствительных показателях. Как только будет близок конец - это будет заметно, тогда и будем говорить. Строить прогнозы на ближайшее будущее не хочу и нет такой возможности точно угадать. Максимальное число зараженных мы уже перевалили. Но мы работаем и постараемся предотвратить дальнейшие заражения. Сейчас нужно ждать. Но мы вернемся к этому вопросу - наши ученые работают", - сказал главный санитарный врач.

Усенбаев заострил внимание на вопросе второй волны эпидемии COVID-19.

"Многие страны этим озабочены, а я бы поставил вопрос так - как подготовиться и что делать, чтобы снизить накал последствий от второй волны. Осенью, зимой у нас есть сезон гриппа. В этом направлении мы работаем и постараемся поставить противогриппозные вакцины в сроки, организовать прививки. Хочу настроить граждан - поддержите программу по вакцинации против гриппа. Ведь при гриппе так же поражаются органы дыхания - вместе с коронавирусом будет нагрузка на организм, возможны осложнения", - предупредил замминистра.

Он призвал граждан заниматься спортом и закалять детей, уделять внимание здоровью тем, кому за 50-т - пролечиться до осени.

"И так здоровыми перейти на осенне-зимний период. Мы приложим все усилия, чтобы снизить риски распространения и последствий от коронавируса. Надеюсь, у нас будет достигнуто благополучие", - заключил он.