Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Усенбаев о конце пандемии: Строить прогнозы не хочу и нет возможности

177  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Строить прогнозы на ближайшее будущее не хочу и нет возможности точно угадать. Об этом на брифинге 28 мая заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот усенбаев. Так он ответил на вопрос о предположительном конце коронавирусной эпидемии в стране.

"Мы уже говорили, что у нас такая управляемая вялотекущая эпидемия. Эпидситуация меняется, прибавляются факторы, которые меняют ситуацию - увеличивается количество завозных случаев CОVID-19. Мы возвращаем наших соотечественников на родину, как известно, во многих странах эпиднеблагополучие. Но мы проводим обширные эпидмероприятия.

Количество зараженных среди контактных тоже держится на достаточно чувствительных показателях. Как только будет близок конец - это будет заметно, тогда и будем говорить. Строить прогнозы на ближайшее будущее не хочу и нет такой возможности точно угадать. Максимальное число зараженных мы уже перевалили. Но мы работаем и постараемся предотвратить дальнейшие заражения. Сейчас нужно ждать. Но мы вернемся к этому вопросу - наши ученые работают", - сказал главный санитарный врач.

Усенбаев заострил внимание на вопросе второй волны эпидемии COVID-19.

"Многие страны этим озабочены, а я бы поставил вопрос так - как подготовиться и что делать, чтобы снизить накал последствий от второй волны. Осенью, зимой у нас есть сезон гриппа. В этом направлении мы работаем и постараемся поставить противогриппозные вакцины в сроки, организовать прививки. Хочу настроить граждан - поддержите программу по вакцинации против гриппа. Ведь при гриппе так же поражаются органы дыхания - вместе с коронавирусом будет нагрузка на организм, возможны осложнения", - предупредил замминистра.

Он призвал граждан заниматься спортом и закалять детей, уделять внимание здоровью тем, кому за 50-т - пролечиться до осени.

"И так здоровыми перейти на осенне-зимний период. Мы приложим все усилия, чтобы снизить риски распространения и последствий от коронавируса. Надеюсь, у нас будет достигнуто благополучие", - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388437
Теги:
вакцина, грипп, Кыргызстан, здоровье, иммунопрофилактика, больница, коронавирус, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (211 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  