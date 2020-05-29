Время дистанцироваться. Усенбаев призвал граждан избегать тесных контактов

Тесные контакты становятся причинами вспышек коронавируса. Об этом на брифинге 29 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что в Бишкеке и Нарынской области эпидемиологическая ситуация по-прежнему напряженная, показатели заражения высокие.

Главный санитарный врач напомнил, что в столице было зарегистрировано несколько вспышек в больницах, куда вирус был занесен. Также и в Нарыне, после занесения в медучреждения COVID-19, он стал быстро распространяться среди сотрудников и пациентов. Кроме того, массово болели сотрудники правоохранительных органов.

"Тесные контакты ухудшают эпидситуацию, становятся причиной вспышки коронавируса", - подчеркнул Усенбаев.

При этом он признал, что бывают случаи, когда неизвестны источники заражения.

"Бывает, что граждане, обращаясь с симптомами COVID-19 не могут вспомнить где были последние 2 недели и с кем контактировали. Или говорят, что были дома это время. Такие случаи расследуются, специалисты тщательно работают над установлением источника заражения и карты контактных лиц", - сказал замминистра.

В любом случае Усенбаев призвал граждан соблюдать социальное дистанцирование и санитарные правила.

"Сейчас заработали рынки, общественный транспорт - это повышает риск заражения. Есть такие граждане, которые берут на рынки своих детей, не носят маски. Я призываю всех соблюдать рекомендации медиков - без необходимости не посещать места с большим скоплением людей и соблюдать личную гигиену и социальное дистанцирование. Для этого есть все условия", - заключил чиновник.