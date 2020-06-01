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В Кыргызстане за сутки выявлено 69 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 1 июня зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19. Большинство из них завозные, но источники заражения пяти случаев неизвестны. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

г. Бишкек - 21 + 18 среди прибывших курсантов из РФ

Чуйская область - 6

Нарынская область - 14

г. Ош - 9

Ошская область - 1.

Всего по республике было зафиксировано 1817 зараженных.

При этом за все время по стране с выздоровлением выписано 1181 пациентов.

А за сутки из стационара выписано 10 пациентов: г.Бишкек – 5, Нарынская область – 6.


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URL: https://www.vb.kg/388559
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (242 материалов)
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