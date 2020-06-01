В Кыргызстане за сутки выявлено 69 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 1 июня зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19. Большинство из них завозные, но источники заражения пяти случаев неизвестны. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

г. Бишкек - 21 + 18 среди прибывших курсантов из РФ

Чуйская область - 6

Нарынская область - 14

г. Ош - 9

Ошская область - 1.

Всего по республике было зафиксировано 1817 зараженных.

При этом за все время по стране с выздоровлением выписано 1181 пациентов.

А за сутки из стационара выписано 10 пациентов: г.Бишкек – 5, Нарынская область – 6.