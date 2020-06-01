Диагноз коронавирус подтвердился еще у 12 медицинских работников

За сутки коронавирус подтвердился у 12 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные медики выявлены:

• г. Бишкек – 4

• г. Ош – 1

• Нарынская область – 6

• Ошская область – 1.

Из стационаров за сутки выписано 3 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 362 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 252.

Проведено исследований за последние сутки – 1 151. Количество контактных лиц с лабораторно- подтвержденными больными covid-19 – 7 630.

В обсервации по Кыргызстану находится 2 393 человек.

На 1 июня в Кыргызстане зафиксировано 1817 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 620, из них в реанимации – 5. Выписаны – 1181, умерли – 16.