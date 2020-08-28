Адахан Мадумаров поторопился создать альянс из политиков?

Лидер "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сегодня оказался в непростом положении. Один из его союзников на предстоящую выборную кампанию сделал заявление, ставящее под сомнение само участие партии в большой гонке.

Мадумаров, обычно избегавший вступать в предвыборные союзы с другими политиками, к старту нынешней кампании пришел с многосторонним альянсом из известных и амбициозных политиков. Среди них экс-премьер-министр Темир Сариев, бывший министр внутренних дел Омурбек Суваналиев, лидер "Партии коммунистов Кыргызстана" Исхак Масалиев, лидер партии "Эгемен Кыргызстан" Бектур Асанов, председатель партии "СССР" Ишенбай Кадырбеков, а также действующие и бывшие депутаты Жогорку Кенеша, включая Турсунбая Бакира уулу.

Конструкция получилась сложной и, как очень скоро стало понятно, крайне ненадежной.

Первым из союза вышел Темир Сариев. После съезда партии "Бутун Кыргызстан" бывший премьер-министр сообщил, что "его планам принять участие в предстоящих парламентских выборах вместе с этой партией не суждено было сбыться, а потому он уходит."

Надо отметить, Сариев ушел по-джентльменски. Он не нанес вреда ни "Бутун Кыргызстану", ни политикам, которые намерены бороться за мандаты под его знаменами.

А вот экс-депутата Турсунбая Бакира уулу, который также участвовал в этом альянсе, джентльменом от политики назвать трудно.

Бакир уулу не попал в первую двадцатку списка "Бутун Кыргызстан". В связи с этим, он собрал пресс-конференцию, на которой потребовал, чтобы Мадумаров передал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов список кандидатов, который был принят 19 августа на съезде партии "Бүтүн Кыргызстан". По его словам, сейчас на рассмотрении у Центральной избирательной комиссии находится другой документ.

- В законе четко написано, что партия должна предоставить в ЦИК список кандидатов, утвержденный на съезде. Единственное мое требование, чтобы настоящий список был передан в ЦИК, а не тот, который составили в узком кругу, - сказал Турсубай Бакир уулу.

Бакир уулу заявил, что если его требование не будет исполнено, то он обратиться в суд, поскольку "идет фальсификация, подгон документов".

- Значит партия "Бутун Кыргызстан" предоставила заведомо ложные документы. За это могут снять с выборов, - резюмировал Бакир уулу.

Этот демарш бывшего депутата против вчерашних союзников можно было бы расценивать как попытку шантажа - ради места в начале списка, если бы акция не была публичной. Но свои претензии Бакир уулу озвучил широким массам: либо хотел отомстить, либо планировал дискредитировать "Бутун Кыргызстан" в самом начале предвыборной гонки.

Конечно, подмену документов, о которой толкует Турсунбай Бакир уулу, еще нужно доказать. В целом, как показывает недавний пример с партией "Кыргызстан", выдавить сильное политическое объединение из предвыборной кампании в нашей стране не так легко.

Однако даже если выяснится, что никто не переписывал партийные списки "Бутун Кыргызстан", репутация объединения останется подмоченной. Как ни крути, Бакир уулу - инсайдер, всегда найдутся те, кто захочет верить его словам.

К слову, в мадумаровском стане остаются и другие политические персонажи, чьи действия в текущих обстоятельствах и их последствия для предвыборной кампании партии Мадумарова, предугадать крайне сложно.

Не выкинут ли какой-то номер другие участники этого политического союза? Чем для "Бутун Кыргызстан" обернется участие в ее рядах Курсана Асанова, являющегося фигурантом уголовного дела? Какие еще провокационные заявления способен сделать бывший заместитель секретаря Совета безопасности КР Омурбек Суваналиев?

Похоже, что стратегию Адахан Мадумарова на эти выборы разработал не самую удачную. В кыргызских политических реалиях всяческие союзы малоэффективны, потому что каждый из участников пытается тянуть одеяло на себя и в целом подобные образования, как правило созданные по ситуативным соображениям, а не идеологическим, контролировать просто невозможно.