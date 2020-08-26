Бакир уулу обвинил "Бутун Кыргызстан" в фальсификации списка кандидатов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу требует от руководства партии "Бутун Кыргызстан" предоставить в ЦИК список кандидатов в депутаты, который был утвержден на съезде партии. Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции.

По его словам, сейчас на рассмотрении у Центральной избирательной комиссии находится другой список.

- В законе четко написано, что партия должна предоставить в ЦИК список кандидатов, утвержденный на съезде. Единственное мое требование, чтобы настоящий список был передан в ЦИК, а не тот, который они составили в узком кругу, - сказал Турсубай Бакир уулу.

Он заявил, что если лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров не исполнит его требование, то он будет вынужден обратиться в суд.

- Здесь идет фальсификация, подгон документов. Значит партия "Бутун Кыргызстан" предоставила заведомо ложные документы. За это могут снять с выборов, - сказал Бакир уулу.

Возмущение бывшего депутата вызвало то, что на съезде партии он был включен в первую двадцатку списка кандидатов "Бутун Кыргызстан", но в документах, которые подали в ЦИК его фамилии нет.

- Я не единственный, кто не нашел своей фамилии, есть и другие. Например, ушел Шерзад Сабиров, адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов. Многие мне звонили и говорили, что их передвинули в списке кандидатов, не спрося их мнение, - продолжил Турсунбай Бакир уулу.

Отметим, в списках первых семи кандидатов от партии "Бутун Кыргызстан", опубликованных в СМИ, не было фамилии Турсунбай Бакир уулу. Однако полный список пока никто не видел. Руководство партии "Бутун Кыргызстан" в ближайшие часы намерено дать ответную пресс-конференцию.

Напомним, накануне ЦИК рассмотрел документы партий, намеренных участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. В документах "Бутун Кыргызстан" были найдены недочеты, которые они могут исправить в течение 48 часов. Окончательное решение ЦИК примет до 3 сентября.