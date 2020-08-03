В Кыргызстане COVID-19 заразились еще 410 человек, выздоровели - 653

В Кыргызстане на 3 августа зарегистрировано 410 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 94

Ош – 47

Чуйская область – 33

Ошская область - 79

Таласская область – 8

Нарынская область – 12

Иссык-Кульская область – 66

Джалал-Абадская область – 37

Баткенская область - 34.

С начала пандемии коронавирусом в Кыргызстане заразились 37129 человек.

При этом за все время выписаны по стране 27 927 пациентов. За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 653 человека:

Бишкек – 167

Ош – 29

Чуйская область – 201

Ошская область – 77

Таласская область – 42

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 69

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область – 21.