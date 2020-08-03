В Кыргызстане COVID-19 заразились еще 410 человек, выздоровели - 653

В Кыргызстане на 3 августа зарегистрировано 410 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 94
Ош – 47
Чуйская область – 33
Ошская область - 79
Таласская область – 8
Нарынская область – 12
Иссык-Кульская область – 66
Джалал-Абадская область – 37
Баткенская область - 34.
С начала пандемии коронавирусом в Кыргызстане заразились 37129 человек.
При этом за все время выписаны по стране 27 927 пациентов. За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 653 человека:
Бишкек – 167
Ош – 29
Чуйская область – 201
Ошская область – 77
Таласская область – 42
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 69
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область – 21.