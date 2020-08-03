В Кыргызстане выздоровел от коронавируса самый пожилой 101-летний пациент

В Кыргызстане за сутки с выздоровлением от коронавируса выписали самого пожилого пациента - 101-летнего мужчину. Об этом на брифинге 3 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Также, она сообщила, что за сутки выздоровел еще один пожилой пациент - 80-летний мужчина.

"Со стационаров выписываются самые пожилые наши пациенты. Это говорит о том, что лечение им помогло и в свои преклонные годы они выздоровели", - сказала Акматова.

Всего за это прошедшие сутки выписаны 653 человека, за весь период - 27 927 человек.