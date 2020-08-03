Погода
$ 76.88 - 77.27
€ 89.35 - 90.85

В Кыргызстане выздоровел от коронавируса самый пожилой 101-летний пациент

561  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за сутки с выздоровлением от коронавируса выписали самого пожилого пациента - 101-летнего мужчину. Об этом на брифинге 3 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Также, она сообщила, что за сутки выздоровел еще один пожилой пациент - 80-летний мужчина.

"Со стационаров выписываются самые пожилые наши пациенты. Это говорит о том, что лечение им помогло и в свои преклонные годы они выздоровели", - сказала Акматова.

Всего за это прошедшие сутки выписаны 653 человека, за весь период - 27 927 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390617
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (598 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  