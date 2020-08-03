За сутки в Кыргызстане COVID-19 подтвердился еще у 20 медицинских работников. Об этом стало известно 3 августа на брифинге представителей Минздрава КР.

Новые случаи выявлены:

• г.Ош – 4

• Джалал-Абадская область – 3

• Иссык-Кульской области – 5

• Баткенской области – 7

• Нарынской области - 1.

За сутки также выписаны из стационаров с выздоровлением 8 медиков, а из домашней самоизоляции - 33.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 2829 медицинских работников, из которых выздоровели 1853.