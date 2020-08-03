За сутки в Кыргызстане COVID-19 подтвердился еще у 20 медицинских работников. Об этом стало известно 3 августа на брифинге представителей Минздрава КР.
Новые случаи выявлены:
• г.Ош – 4
• Джалал-Абадская область – 3
• Иссык-Кульской области – 5
• Баткенской области – 7
• Нарынской области - 1.
За сутки также выписаны из стационаров с выздоровлением 8 медиков, а из домашней самоизоляции - 33.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 2829 медицинских работников, из которых выздоровели 1853.