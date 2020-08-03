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В Бишкек доставлены еще 78 кислородных концентраторов из Китая

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- Оксана Гут
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В Бишкек доставлены еще 78 кислородных концентраторов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Накануне при содействии министерства иностранных дел Кыргызской Республики чартерным рейсом из Китайской Народной Республики в город Бишкек доставлено 78 кислородных концентраторов объемом 10 литров каждый.

Новые аппараты закуплены за счет республиканского бюджета и переданы министерству здравоохранения Кыргызской Республики для распределения по регионам.

Отметим, что ранее из Китайской Народной Республики доставлено 1500 5-ти литровых кислородных концентраторов. Кроме того, на минувшей неделе доставлено еще 40 единиц 10-ти литровых концентраторов. На следующий неделе ожидается поступление более 350 кислородных концентраторов такого же объёма. В целом, Кыргызская Республика закупила 2000 кислородных концентраторов из Китайской Народной Республики.


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URL: https://www.vb.kg/390627
Теги:
бюджет, Китай, Кыргызстан, больница, Помощь, коронавирус, карантин, Минздрав
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