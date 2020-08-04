В Кыргызстане 412 новых случаев COVID-19, выздоровели - 816 человек

В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 114
Ош – 43
Чуйская область – 37
Ошская область - 39
Таласская область – 17
Нарынская область – 21
Иссык-Кульская область – 41
Джалал-Абадская область – 70
Баткенская область - 30.
Так, за все время пандемии было зафиксировано 37541 зараженных коронавирусом. При этом за все время выздоровели 28 743 пациента.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 816 человек:
Бишкек – 217
Чуйская область – 93
Ошская область – 56
Таласская область – 64
Нарынская область – 20
Иссык-Кульская область – 110
Джалал-Абадская область – 158
Баткенская область – 59
Ош – 39.