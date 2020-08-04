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В Кыргызстане 412 новых случаев COVID-19, выздоровели - 816 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 4 августа зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 114

Ош – 43

Чуйская область – 37

Ошская область - 39

Таласская область – 17

Нарынская область – 21

Иссык-Кульская область – 41

Джалал-Абадская область – 70

Баткенская область - 30.

Так, за все время пандемии было зафиксировано 37541 зараженных коронавирусом. При этом за все время выздоровели 28 743 пациента.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 816 человек:

Бишкек – 217

Чуйская область – 93

Ошская область – 56

Таласская область – 64

Нарынская область – 20

Иссык-Кульская область – 110

Джалал-Абадская область – 158

Баткенская область – 59

Ош – 39.


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URL: https://www.vb.kg/390652
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (598 материалов)
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