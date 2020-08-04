За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 25 медицинских работников. Об этом на брифинге 4 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены:
• г.Бишкек – 2
• г.Ош – 8
• Чуйской области – 3
• Ошской области – 3
• Джалал-Абадской области – 4
• Иссык-Кульской области – 5.
В то же время выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 36.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2854 медицинских работника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 1894.