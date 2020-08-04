За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 25 медицинских работников. Об этом на брифинге 4 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Бишкек – 2

• г.Ош – 8

• Чуйской области – 3

• Ошской области – 3

• Джалал-Абадской области – 4

• Иссык-Кульской области – 5.

В то же время выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 36.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2854 медицинских работника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 1894.