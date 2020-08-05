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Врачи из России высоко оценили уровень кыргызских коллег

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- Екатерина Улитина, Бакыт Басарбек
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Уровень кыргызстанских врачей находится на должном уровне. Об этом сегодня на круглом столе "Ковид 19: Преодоление последствий", на котором участвуют врачи из России заявила пульмонолог Лилия Козырева.

По ее словам, она здесь для себя приобрела бесценный опыт.

- Ваши врачи постоянно учатся, контактируя с медиками всего мира. Так, к примеру, ваши врачи зачастую участвуют в различных конференциях, на которых обмениваются опытом и сами что то новое для себя узнают, сказала она.

Также она посоветовала Минздраву Кыргызстана обратить внимание на реабилитацию выздоровевших от Ковида.

- Этот вопрос в ближайшее время станет актуальным как и для нашего здравоохранения так и для вашего, - добавила она.

Напомним, в Кыргызстане находятся российские специалисты, которые консультируют и оказывают помощь кыргызстанским коллегам в борьбе с коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/390688
Теги:
Россия, Кыргызстан, врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (606 материалов)
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