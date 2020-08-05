В Кыргызстане 569 новых случаев COVID-19, выздоровели - 767 человек

В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировано 569 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 190

Ош – 84

Чуйская область – 45

Ошская область - 64

Таласская область – 43

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 41

Джалал-Абадская область – 47

Баткенская область - 42.

С начала пандемии зафиксировано 38110 зараженных коронавирусом.

При этом за весь период выздоровели от COVID-19 29 510 человек. За сутки выписались из стационаров, с учетом внебольничной пневмонии, 767 человек:

Бишкек – 184

Ош – 65

Чуйская область – 104

Ошская область – 102

Таласская область – 77

Нарынская область – 9

Иссык-Кульская область – 80

Джалал-Абадская область – 98

Баткенская область – 48.