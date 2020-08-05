В Кыргызстане 569 новых случаев COVID-19, выздоровели - 767 человек

В Кыргызстане на 5 августа зарегистрировано 569 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 190
Ош – 84
Чуйская область – 45
Ошская область - 64
Таласская область – 43
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 41
Джалал-Абадская область – 47
Баткенская область - 42.
С начала пандемии зафиксировано 38110 зараженных коронавирусом.
При этом за весь период выздоровели от COVID-19 29 510 человек. За сутки выписались из стационаров, с учетом внебольничной пневмонии, 767 человек:
Бишкек – 184
Ош – 65
Чуйская область – 104
Ошская область – 102
Таласская область – 77
Нарынская область – 9
Иссык-Кульская область – 80
Джалал-Абадская область – 98
Баткенская область – 48.