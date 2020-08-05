Коронавирус подтвердился еще у 20 медицинских работников

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 20 медицинских работников. Об этом на брифинге 5 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г. Бишкек – 2

• г. Ош – 4

• Ошской области – 5

• Джалал-Абадская область – 7

• Баткенской области – 2.

За то же время выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции - 36.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 2874 зараженных медицинских работников, из которых всего выздоровели 1934.