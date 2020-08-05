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С начала пандемии COVID-19 переподготовку прошли около 20 тыс медработников

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- Оксана Гут
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С начала пандемии в Кыргызстане обучение по вопросам COVID-19 прошли 18 437 медицинских работников. Об этом на брифинге 5 августа сообщил проректор КГМИПиПК Таалайбек Тургунбаев.

"С момента завоза и регистрации коронавирусной инфекции в Кыргызстане, КГМИПиПК им. С.Б. Даниярова проводит дистанционные и выездные курсы обучения для медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечению, мер безопасности и инфекционному контролю", - отметил он.

Так, по его данным, с февраля до 30 июля 2020 года, обучение прошли 18 437 специалистов, в том числе дистанционно 10 931 специалистов.

По вопросам инфекционного контроля и использования СИЗ обучено – 7506 медработника. В том числе, врачи – 3038, медсестры – 3759, ординаторы -70, младший и прочий персонал – 639.

По экспресс-тестированию и ПЦР –исследованию прошли обучение – 403 специалиста. Кроме этого, ускоренный курс "Основы ПЦР –диагностики при COVID-19" прошли – 50 человек.

Дистанционные курсы обучения переподготовки санитарных врачей прошли 68 медработников.

По вопросам реаниматологии при тяжелых формах COVID-19 и внебольничной пневмонии обучены – 66 врачей.

КГМИПиПК – Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации.


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URL: https://www.vb.kg/390698
Теги:
правительство, учения, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (606 материалов)
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