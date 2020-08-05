Аида Исмаилова о COVID-19: Нельзя терять бдительность

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова, полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев и российские врачи посетили ряд стационаров, расположенных в городе Токмок Чуйской области, где ознакомились с состоянием и условиями работы персонала Чуйской территориальной больницы и Токмакского центра семейной медицины № 4.

На базе Токмакского центра семейной медицины № 4 ведутся ремонтно-строительные работы для многопрофильной больницы на 216 коек, которая будет предназначена для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в случае необходимости. Российские медицинские специалисты дали свои рекомендации по санитарно-эпидемиологическим мерам безопасности при реконструкции объекта.

Аида Исмаилова встретилась с медицинским персоналом Чуйской территориальной больницы и передала коллективу средства индивидуальной защиты, респираторы, маски. Вице-премьер-министр поблагодарила медицинских работников за самоотверженный труд, благодаря которому удалось добиться снижения количества заболевших и числа летальных случаев от COVID-19.

"В настоящее время наблюдается спад числа инфицированных, тем не менее, каждый из нас не должен терять бдительность, продолжая соблюдать установленные санитарные правила. В противном случае, это может вновь привести к увеличению числа заболевших, что сведет на нет все усилия государства, врачей и волонтеров по спасению жизней людей и сокращению числа граждан, заболевших коронавирусной инфекцией. Мы должны разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции и со временем победить этот коварный вирус", - сказала она.