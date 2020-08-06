За сутки коронавирус подтвердился еще у 37 медицинских работников. Об этом на брифинге 6 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г. Ош – 13

• Ошской области – 2

• Джалал-Абадская область – 13

• Баткенской области – 6

• Иссык-Кульской области – 2

• Нарынской области – 1.

В то же время выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 34.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2911 медицинских работников, из которых всего выздоровели 1973.