За сутки коронавирус подтвердился еще у 37 медицинских работников. Об этом на брифинге 6 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены:
• г. Ош – 13
• Ошской области – 2
• Джалал-Абадская область – 13
• Баткенской области – 6
• Иссык-Кульской области – 2
• Нарынской области – 1.
В то же время выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 34.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2911 медицинских работников, из которых всего выздоровели 1973.