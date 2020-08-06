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ВОЗ назвала условие при котором можно открыть школы

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- Екатерина Улитина
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Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал условие, при котором школы могут вновь вернуться к обычному режиму работы. Текст выступления эксперта опубликовано на сайте ООН.

Он отметил, что молодежь часто заражается в барах и ресторанах, а дети, соответственно, в детских садах и летних лагерях.

- Дети младшего возраста переносят болезнь, как правило, в более легкой форме, но некоторые все же болеют очень тяжело, особенно те, кто страдает сопутствующими заболеваниями, - отметил Майкл Райан. По его словам, таких детей следует особенно защищать от инфекции.

Кроме того, как подчеркнули эксперты ООН, дети младшего возраста в целом менее подвержены заражению и не являются, судя по всему, активными переносчиками инфекции, тогда как дети постарше "более активно участвуют в распространении болезни". Эти данные крайне актуальны сегодня, когда власти во многих странах мира намерены открыть школы.

"Мы все хотим, чтобы школы открылись, а дети могли вернуться за парты", - подчеркнули представители ВОЗ. Они напомнили, что школа – это не просто место, где дети получают знания, для многих несовершеннолетних это возможность избежать эксплуатации и защититься от насилия.

"Школы можно открывать там, где распространение вируса удалось взять под контроль, я говорю не о полном отсутствии инфекции, а о возможности контролировать ситуацию, - подчеркнул Майк Райан. – Однако там, где COVID-19 распространяется бесконтрольно, ситуация значительно ухудшится, если открыть школы".

Но даже там, где условия позволяют вернуть детей в учебные заведения, открывая школы, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить новые вспышки. При этом дети с сопутствующими заболеваниями нуждаются в дополнительной защите. Майк Райан призвал родителей таких детей принять во внимание всю имеющуюся информацию прежде, чем посылать ребенка в школу, в том числе площадь школьных помещений, количество учеников и эпидемиологическую ситуацию в данной местности.


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URL: https://www.vb.kg/390752
Теги:
ВОЗ, образование, школа, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (612 материалов)
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