В Кыргызстане 503 новых случая COVID-19, выздоровели - 665 человек

В Кыргызстане на 7 августа зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге ссобщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 125

Ош – 51

Чуйская область – 28

Ошская область - 74

Таласская область – 35

Нарынская область – 9

Иссык-Кульская область – 81

Джалал-Абадская область – 53

Баткенская область - 47.

Всего за весь период пандемии зафиксировано 39 162 зараженных коронавирусом.

При этом за все время выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 30 764 человек. За сутки выписано со стационаров 665 пациентов.

Бишкек – 142

Ош – 83

Чуйская область – 51

Ошская область – 84

Таласская область – 40

Нарынская область – 19

Иссык-Кульская область – 91

Джалал-Абадская область – 89

Баткенская область – 66.