Погода
$ 76.83 - 22.01
€ 89.35 - 90.85

В Кыргызстане 503 новых случая COVID-19, выздоровели - 665 человек

639  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 7 августа зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге ссобщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 125

Ош – 51

Чуйская область – 28

Ошская область - 74

Таласская область – 35

Нарынская область – 9

Иссык-Кульская область – 81

Джалал-Абадская область – 53

Баткенская область - 47.

Всего за весь период пандемии зафиксировано 39 162 зараженных коронавирусом.

При этом за все время выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 30 764 человек. За сутки выписано со стационаров 665 пациентов.

Бишкек – 142

Ош – 83

Чуйская область – 51

Ошская область – 84

Таласская область – 40

Нарынская область – 19

Иссык-Кульская область – 91

Джалал-Абадская область – 89

Баткенская область – 66.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390776
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (617 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  