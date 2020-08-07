В Кыргызстане 503 новых случая COVID-19, выздоровели - 665 человек

В Кыргызстане на 7 августа зарегистрировано 503 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге ссобщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 125
Ош – 51
Чуйская область – 28
Ошская область - 74
Таласская область – 35
Нарынская область – 9
Иссык-Кульская область – 81
Джалал-Абадская область – 53
Баткенская область - 47.
Всего за весь период пандемии зафиксировано 39 162 зараженных коронавирусом.
При этом за все время выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 30 764 человек. За сутки выписано со стационаров 665 пациентов.
Бишкек – 142
Ош – 83
Чуйская область – 51
Ошская область – 84
Таласская область – 40
Нарынская область – 19
Иссык-Кульская область – 91
Джалал-Абадская область – 89
Баткенская область – 66.