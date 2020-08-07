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Коронавирус подтвердился еще у 17 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирус подтвердился еще у 17 медицинских работников. Об этом на брифинге 7 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Ош – 5

• Ошской области – 4

• Джалал-Абадская область – 2

• Баткенской области – 3

• Иссык-Кульской области – 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 45.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2928 медработников, из которых всего выздоровели 2025.


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URL: https://www.vb.kg/390779
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (617 материалов)
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