За сутки коронавирус подтвердился еще у 17 медицинских работников. Об этом на брифинге 7 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Ош – 5

• Ошской области – 4

• Джалал-Абадская область – 2

• Баткенской области – 3

• Иссык-Кульской области – 3.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 45.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2928 медработников, из которых всего выздоровели 2025.