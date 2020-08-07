За сутки коронавирус подтвердился еще у 17 медицинских работников. Об этом на брифинге 7 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены:
• г.Ош – 5
• Ошской области – 4
• Джалал-Абадская область – 2
• Баткенской области – 3
• Иссык-Кульской области – 3.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 45.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2928 медработников, из которых всего выздоровели 2025.