Бообекова: В настоящее время в медучреждениях страны работают 7326 врачей

В настоящее время в медучреждениях Кыргызстана работают 7326 врачей. Об этом на брифинге 7 августа сказала начальник Управления человеческими ресурсами и оргработы МЗ КР Айгуль Бообекова.
Она отметила, что по данным Центра электронного здравоохранения, в настоящее время работают:
врачи – 7326 (53%),
средний медперсонал - 16407 (49%),
младший персонал – 5771 (46%).
"С учетом того, что 10-14% входят в группу риска, 10-12% - находятся на больничном, в отпуске без содержания, в оплачиваемом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком", - уточнила Бообекова.
Для обеспечения медицинскими кадрами организации здравоохранения республики проведено распределение выпускников, окончивших ординатуру КГМА, в частности 169-ти человек.
"Более 70 выпускников Бишкекского колледжа распределены в организации здравоохранения Бишкека. 175 медработникам проводится доплата финансовых средств в рамках программы "Депозит врача" один раз в квартал, - сказала представитель Минздрава КР.
Также, сообщается, что, учитывая большую потребность системы здравоохранения по некоторым специальностям, приказом министерства здравоохранения выделены грантовые места:
Для КГМА:
"Лечебное дело" - 210 мест, "Медико-профилактическое дело" - 60 (увеличено на 20 мест), "Педиатрия" - 40, "Сестринское дело"- 10 мест.
В ОшГУ:
"Лечебное дело" - 40 мест, "Медико-профилактическое дело" - 20 и "Педиатрия" - 15 мест.
По ординатуре выделены бюджетные:
"Эпидемиология" - 30 мест;
"Инфекционные болезни" - 22 мест;
"Микробиология" - 30 мест;
"Реаниматология" - 26 мест.
Также рассматривается вопрос о дополнительном выделении в ординатуре 250 бюджетных мест. На 2020-2021 учебный год увеличены бюджетные места по специальностям:
"Пульмонология" - 35 мест;
"Скорая медицинская помощь" - 12;
"Клиническая лабораторная диагностика" - 20 мест.
Напомним, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2928 медработников, из которых всего выздоровели 2025. Новые случаи заражения медиков фиксируются каждый день.