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Бообекова: В настоящее время в медучреждениях страны работают 7326 врачей

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- Оксана Гут
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В настоящее время в медучреждениях Кыргызстана работают 7326 врачей. Об этом на брифинге 7 августа сказала начальник Управления человеческими ресурсами и оргработы МЗ КР Айгуль Бообекова.

Она отметила, что по данным Центра электронного здравоохранения, в настоящее время работают:

врачи – 7326 (53%),

средний медперсонал - 16407 (49%),

младший персонал – 5771 (46%).

"С учетом того, что 10-14% входят в группу риска, 10-12% - находятся на больничном, в отпуске без содержания, в оплачиваемом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком", - уточнила Бообекова.

Для обеспечения медицинскими кадрами организации здравоохранения республики проведено распределение выпускников, окончивших ординатуру КГМА, в частности 169-ти человек.

"Более 70 выпускников Бишкекского колледжа распределены в организации здравоохранения Бишкека. 175 медработникам проводится доплата финансовых средств в рамках программы "Депозит врача" один раз в квартал, - сказала представитель Минздрава КР.

Также, сообщается, что, учитывая большую потребность системы здравоохранения по некоторым специальностям, приказом министерства здравоохранения выделены грантовые места:

Для КГМА:

"Лечебное дело" - 210 мест, "Медико-профилактическое дело" - 60 (увеличено на 20 мест), "Педиатрия" - 40, "Сестринское дело"- 10 мест.

В ОшГУ:

"Лечебное дело" - 40 мест, "Медико-профилактическое дело" - 20 и "Педиатрия" - 15 мест.

По ординатуре выделены бюджетные:

"Эпидемиология" - 30 мест;

"Инфекционные болезни" - 22 мест;

"Микробиология" - 30 мест;

"Реаниматология" - 26 мест.

Также рассматривается вопрос о дополнительном выделении в ординатуре 250 бюджетных мест. На 2020-2021 учебный год увеличены бюджетные места по специальностям:

"Пульмонология" - 35 мест;

"Скорая медицинская помощь" - 12;

"Клиническая лабораторная диагностика" - 20 мест.

Напомним, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2928 медработников, из которых всего выздоровели 2025. Новые случаи заражения медиков фиксируются каждый день.


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URL: https://www.vb.kg/390783
Теги:
Минздрав, студенты, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (617 материалов)
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