В Кыргызстане 258 новых случаев COVID-19, выздоровели 407 человек

В Кыргызстане на 10 августа зарегистрировано 258 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 84

Ош – 24

Чуйская область – 17

Ошская область - 25

Таласская область – 5

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 37

Баткенская область - 35.

Всего за весь период зафиксировано 40177 зараженных коронавирусом.

При этом за время пандемии выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 32 229 человек. За сутки выписались из стационаров 407 пациентов.

Бишкек – 51

Чуйская область – 27

Ошская область – 67

Таласская область – 18

Нарынская область – 9

Иссык-Кульская область – 37

Джалал-Абадская область – 66

Баткенская область – 41

Ош – 91.

: