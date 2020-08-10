В Кыргызстане 258 новых случаев COVID-19, выздоровели 407 человек

В Кыргызстане на 10 августа зарегистрировано 258 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 84
Ош – 24
Чуйская область – 17
Ошская область - 25
Таласская область – 5
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 37
Баткенская область - 35.
Всего за весь период зафиксировано 40177 зараженных коронавирусом.
При этом за время пандемии выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 32 229 человек. За сутки выписались из стационаров 407 пациентов.
Бишкек – 51
Чуйская область – 27
Ошская область – 67
Таласская область – 18
Нарынская область – 9
Иссык-Кульская область – 37
Джалал-Абадская область – 66
Баткенская область – 41
Ош – 91.
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