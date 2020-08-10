С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178

За сутки в Кыргызстане диагноз COVID-19 подтвердился еще у 11 медицинских работников. Об этом 10 августа сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи выявлены:

• Нарынская область – 1

• г.Ош – 2

• Баткенской области – 4

• Джалал-Абадской области – 3

• Чуйской области – 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 6 медиков, из домашней самоизоляции - 31.

С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178.