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COVID-19 подтвердился еще у 11 медицинских работников

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- Оксана Гут
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С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178

За сутки в Кыргызстане диагноз COVID-19 подтвердился еще у 11 медицинских работников. Об этом 10 августа сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи выявлены:

• Нарынская область – 1

• г.Ош – 2

• Баткенской области – 4

• Джалал-Абадской области – 3

• Чуйской области – 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 6 медиков, из домашней самоизоляции - 31.

С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178.


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URL: https://www.vb.kg/390848
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (626 материалов)
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