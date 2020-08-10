С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178
За сутки в Кыргызстане диагноз COVID-19 подтвердился еще у 11 медицинских работников. Об этом 10 августа сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи выявлены:
• Нарынская область – 1
• г.Ош – 2
• Баткенской области – 4
• Джалал-Абадской области – 3
• Чуйской области – 1.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 6 медиков, из домашней самоизоляции - 31.
С начала пандемии COVID-19 заразились 2959 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2178.