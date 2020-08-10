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Алгоритмы для прохождения госграницы КР воздушным и наземным транспортом

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- Оксана Гут
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В целях принятия оперативных мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории КР и реализации временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов утверждены новые алгоритмы для лиц независимо от гражданства, проходящих через Государственную границу КР, в том числе с целью туризма. Об этом стало известно 10 августа на брифинге представителей министерства транспорта и дорог КР и Агентства гражданской авиации.

Алгоритмы разработаны для следующих категорий лиц:

Пассажиры международных и внутренних авиарейсов

  1. На всех этапах предполетных процедур и до посадки пассажиры должны соблюдать масочный режим и дистанцию;
  2. Проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов;
  3. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками;
  4. В случае необходимости определения круга контактных лиц, ОАО Международный аэропорт "Манас" передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов;
  5. Пассажиры без клинических проявлений, пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

Для иностранных граждан/лиц без гражданства – иностранных специалистов, пребывающих на территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности

  1. Соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в МЗ КР для уведомления ГПС КР (распоряжение правительства КР №84-р от 17.03.2020, в редакции от 9.06.2020 №210-р);
  2. При пересечении госграницы проводится термометрия;
  3. При выявлении клинических проявлений – забор на ПЦР анализ, госпитализация;
  4. Лица без клинических проявлений, должны быть вывезены приглашающей стороной, в заранее ими подготовленные места до получения результата ПЦР анализа;
  5. При отрицательном ПЦР анализе разрешается выход на работу.
  6. Согласно распоряжению правительства КР №210-р от 09.06.2020г. в отношении иностранных граждан/лиц без гражданства (специалистов) организация условий для прохождения обсервации, проведение ПЦР и транспортировка осуществляется за счет средств приглашающей стороны.

Лица, прибывающие на территорию КР автотранспортом

Строго соблюдение масочного режима;

Проведение термометрии пассажиров автотранспорта;

При выявлении клинических проявлений на коронавирус осуществляется забор на ПЦР анализ, с дальнейшей госпитализацией; Контактным лицам устанавливается мобильное приложение "Stop COVID-19 KG" и направляются далее по маршруту.


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URL: https://www.vb.kg/390862
Теги:
авиация, граница, транспорт, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Погранслужба
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