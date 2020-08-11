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Статистика по количеству летальных случаев от COVID-19 в КР изменится

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- Оксана Гут
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Минздрав КР пересматривает статистику по количеству летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с тем, что статистика по коронавирусу нового типа трактуется по разному, министерство здравоохранения Кыргызской Республики разъясняет следующее.

В статистике используются такие показатели как "смертность" (mortality rate) – оценивает количество смертей на 1 млн, на 100 тысяч и т.д., и "летальность" (case fatality rate) – доля смертей от определенного заболевания от общего числа лиц, у которых было диагностировано это заболевание за определенный период.

"Пока эпидемия не остановлена трудно говорить о показателе летальности, так как она рассчитывается только для тех лиц, у которых уже есть исход заболевания (выздоровление или смерть), но предварительные оценки ученных показывают, что в среднем летальность составляет 2%", - заявляют в ведомстве.

Чтобы правильно рассчитать истинное значение летальности развивающейся эпидемии, необходимо учитывать два серьезных ограничения:

1. В начале эпидемии число зараженных быстро растет, а число умерших будет отставать на 7-10 дней от этого роста. В этой связи летальность будет казаться меньше, чем она есть на самом деле.

2. В статистику зафиксированных случаев COVID-19 попадают прежде всего тяжелые случаи, когда человек вынужден обратиться за медицинской помощью. А это действует противоположно: общее число зараженных от этого оказывается заниженным, а смертельность - завышенной.

Отмечается, что публикуемая статистика фиксирует определенный день и определенное время, данные меняются динамично.

"Для корректного сравнения необходимо придерживаться принципа сопоставимости, необходимо учитывать методы подхода к определению случая заболевания, некоторые страны объединили статистику, другие напротив – считают только подтвержденные лабораторно. Немаловажно при сравнении учитывать на какой стадии развития эпидемии находится та или иная страна (рост, плато, снижение)", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения "Медицинское удостоверение, кодирование причин смерти по МКБ и предоставление отчетности о смертности, связанной с COVID-19" от 7 июня 2020 года начало пересмотр предыдущих летальных исходов. В связи с этим в скором времени будет предоставлена пересмотренная статистика по количеству летальных исходов от коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/390883
Теги:
ВОЗ, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (632 материалов)
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