В Кыргызстане 278 новых случаев COVID-19, выздоровели 535 человек

В Кыргызстане на 11 августа зарегистрировано 278 новых случаев COVID-19. Из них 57 - лабораторно подтвержденные. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 104
Ош – 19
Чуйская область – 21
Ошская область - 34
Таласская область – 3
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 17
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область - 27.
Так, за весь период пандемии зафиксировано 40455 зараженных коронавирусом.
При этом всего выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 32 764 человек. За сутки выписались 535 пациентов:
Бишкек – 45
Чуйская область – 40
Ошская область – 93
Таласская область – 43
Нарынская область – 30
Иссык-Кульская область – 74
Джалал-Абадская область – 87
Баткенская область – 61
Ош – 62.