В Кыргызстане 278 новых случаев COVID-19, выздоровели 535 человек

В Кыргызстане на 11 августа зарегистрировано 278 новых случаев COVID-19. Из них 57 - лабораторно подтвержденные. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 104

Ош – 19

Чуйская область – 21

Ошская область - 34

Таласская область – 3

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область - 27.

Так, за весь период пандемии зафиксировано 40455 зараженных коронавирусом.

При этом всего выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 32 764 человек. За сутки выписались 535 пациентов:

Бишкек – 45

Чуйская область – 40

Ошская область – 93

Таласская область – 43

Нарынская область – 30

Иссык-Кульская область – 74

Джалал-Абадская область – 87

Баткенская область – 61

Ош – 62.