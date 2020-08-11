COVID-19 подтвердился еще у 8 медицинских работников

За сутки в Кыргызстане диагноз COVID-19 подтвердился у 8 медицинских работников. Об этом на брифинге 11 августа сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Бишкек – 1

• г.Ош – 1

• Ошская область – 2

• Чуйской область – 4.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 8 медиков, из домашней самоизоляции - 26.

За все время пандемии COVID-19 заразились 2967 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2212.