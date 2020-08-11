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Как пандемия и режим ЧС повлияли на психическое здоровье кыргызстанцев

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- Оксана Гут
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Последствия пандемии COVID-19: у 0,4% населения Кыргызстана могут иметься выраженные проблемы с психикой, у 20% наблюдаются незначительные проблемы с психическим здоровьем. Таковы результаты опроса граждан об изменении их психологического состояния в условиях режима ЧС.

Подробнее об этом рассказал на брифинге 11 августа директор Республиканского центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов.

Он отметил, что после объявления режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения Минздрав издал приказ, где утвержден план мероприятий по оказанию медико-психологической и психотерапевтической помощи населению. В нем были даны практические рекомендации по поддержанию психического здоровья населения, особенности оказания психологической помощи детям и медработникам, привлеченных к борьбе с COVID-19.

"Наши специалисты участвовали в исследовании, проведенном проектом "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане". Исследование было проведено путем онлайн опроса, было опрошено 3 тысяч респондентов. Установлено, что у 73% опрошенных не имеется выраженных признаков изменения психического состояния, у 20% наблюдаются незначительные изменения в психическом здоровье, которые можно разрешить при помощи профессионалов. Еще у 3% опрошенных имеются умеренные проблемы с психическим здоровьем, рекомендуется помощь специалиста. И только у 0,4% населения могут иметься выраженные проблемы с психикой, им необходима помощь подготовленных специалистов", - сказал Исмаилов.

В настоящее время специалистами проводится выработка рекомендательных мер по улучшению психического состояния населения.


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URL: https://www.vb.kg/390892
Теги:
Минздрав, психическое здоровье, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (632 материалов)
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