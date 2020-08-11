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Клиника "Семетей" будет законсервирована для подготовки к осени

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- Оксана Гут
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Клиника "Семетей", где в настоящее время лечатся всего 20 пациентов, после их выписки будет законсервирована к осени. Об этом на брифинге 11 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он рассказал о подготовке медучреждений к возможной второй волне COVID-19.

"Ранее мы говорили о строительстве 9 объектов, но сегодня их количество увеличилось до 12. В частности, ремонтируются 7 объектов в 7 областях и городах Бишкек и Ош, Чолпон-Ата, Кок-Джангак, Орловка. Проводятся строительные работы 12 объектов, все будут обеспечены медицинским оборудованием. Например, в Бишкеке завершено строительство фундамента больницы и приступили к возведению стены. В целом, планируется открыть больницы со всеми условиями на 1300 койко-мест", - сообщил Боронов.

Также, с его слов, клиника "Семетей" (что на территории "Ганси") будет готова к профилированию. Подготовлено 1302 места, в т.ч. для реанимации - 50 мест. В настоящее время в клинике проходят лечение 20 пациентов, после их выздоровления и выписки центр будет законсервирован для подготовки к осени.

"До 1 октября в республиканском бюджете предусмотрено создание фонда "Матрезерв" стратегического запаса лекарственных средств. В настоящее время создана рабочая группа для обеспечения потребности 15 тысяч пациентов в нескольких наименованиях лекарств", - сказал премьер-министр.

По его словам, до 1 октября организации здравоохранения планируется обеспечить на 3 месяца запасами лекарственных препаратов, СИЗ, дезинфицирующих средств, антисептика и др.

Кроме того, что касается мер, предпринятых правительством по подготовке страны к возможной второй волне пандемии:

  1. на закупку вакцины от сезонного гриппа из республиканского бюджета выделено 200 млн сомов;
  2. ведется работа по реабилитации и поддержке медицинских работников: по поручению президента КР организован недельный отдых в пансионате "Дилором". На данный момент на отдыхе находятся 170 медработников, а 130 медиков уже вернулись;
  3. на сегодняшний день выплачено 807 млн сомов. Из них, за июль месяц из республиканского бюджета было выделено 424 млн сомов в качестве дополнительных выплат;
  4. переподготовка медспециалистов, повышение квалификации и краткосрочные обучения проводятся бесперебойно.


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URL: https://www.vb.kg/390906
Теги:
Кубатбек Боронов, лекарства, правительство, строительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (636 материалов)
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