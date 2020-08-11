Клиника "Семетей" будет законсервирована для подготовки к осени

Клиника "Семетей", где в настоящее время лечатся всего 20 пациентов, после их выписки будет законсервирована к осени. Об этом на брифинге 11 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он рассказал о подготовке медучреждений к возможной второй волне COVID-19.

"Ранее мы говорили о строительстве 9 объектов, но сегодня их количество увеличилось до 12. В частности, ремонтируются 7 объектов в 7 областях и городах Бишкек и Ош, Чолпон-Ата, Кок-Джангак, Орловка. Проводятся строительные работы 12 объектов, все будут обеспечены медицинским оборудованием. Например, в Бишкеке завершено строительство фундамента больницы и приступили к возведению стены. В целом, планируется открыть больницы со всеми условиями на 1300 койко-мест", - сообщил Боронов.

Также, с его слов, клиника "Семетей" (что на территории "Ганси") будет готова к профилированию. Подготовлено 1302 места, в т.ч. для реанимации - 50 мест. В настоящее время в клинике проходят лечение 20 пациентов, после их выздоровления и выписки центр будет законсервирован для подготовки к осени.

"До 1 октября в республиканском бюджете предусмотрено создание фонда "Матрезерв" стратегического запаса лекарственных средств. В настоящее время создана рабочая группа для обеспечения потребности 15 тысяч пациентов в нескольких наименованиях лекарств", - сказал премьер-министр.

По его словам, до 1 октября организации здравоохранения планируется обеспечить на 3 месяца запасами лекарственных препаратов, СИЗ, дезинфицирующих средств, антисептика и др.

Кроме того, что касается мер, предпринятых правительством по подготовке страны к возможной второй волне пандемии: