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На сколько больницы в КР обеспечены оборудованием и лекарствами

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- Оксана Гут
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В августе-сентябре в Кыргызстан поступят 13 машин "Скорой помощи" и 110 аппаратов ИВЛ. Об этом на брифинге 11 августа сказал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что для обеспечения организаций здравоохранения материально-технической базой выбрано 8 основных позиции.

В частности, машины "Скорой помощи"

- по проекту "Безопасный город" накоплено 145 млн сомов. Объявлен тендер;

- 16 сентября поступят 13 машин - 2-я партия в рамках международного проекта.

ИВЛ аппараты

- в сентябре по проекту будет поставлено 40 единиц;

- в августе ожидается прибытие 10 стационарных и 60 мобильных аппаратов из КНР в качестве гуманитарной помощи;

- планируется закупка в ОАО ТНК "Дастан" или "Унаа Курулуш" в Оше.

Рециркулятор обеззараживания воздуха

Всего планируется поставить 1498 единиц, ведутся переговоры.

- 73 единицы поступят в рамках проекта в августе;

- проект Covid - 325 единиц;

- ADB - 450 единиц;

- ИБР - 650 единиц.

Компьютерная томография

– 7 аппаратов. Тендер будет проводиться по процедуре Всемирного банка.

Рентген аппараты

– 7 аппаратов поступит 24 августа;

- 12 аппаратов переданы Республикой Корея в качестве гумпомощи;

- 38 аппаратов будут закуплены на средства сэкономленные из разных проектов.

Лабораторное оборудование

- 10 из них будут профинансированы Исламским банком развития;

- 4 лабораторных прибора финансируются Эпидфондом, достигнута договоренность о поставке аппаратов в сентябре;

Также премьер-министр рассказал об обеспечении страны лекарственными средствами. Он подчеркнул, что министерство здравоохранения КР обновило список необходимых средств. Теперь в перечне утверждено 56 и 59 наименований:

Антикоагулянты, антиагреганты: гепарин, эноксапарин, аспирин и другие.

В список вошли 18 наименований противомикробных препаратов. В настоящее время в фармакомпаниях имеется достаточное количество и также планируется закупка препаратов.

Жаропонижающие препараты: парацетамол – имеется на 1,5 млн больше упаковок и достаточное количество на рынке; ибуфен - поступило 2016 флаконов, в августе ожидается поступление 572 400 флаконов.

Растворы: раствор рингера и натрия хлорид - имеется на 1,5 млн флакона больше и дефицита на эти растворы больше нет.

Антисекреторные препараты: в июле поступило - 200 980 штук. В августе ожидается поступление ранитидина - 107 072 шт, омепразол поступило - 5040 шт. (ожидается поступление еще 800 шт.).

По данным Кубатбека Боронова, дефицита лекарств в стране нет. За 7 месяцев в страну поступило лекарственных средств и медицинского оборудования на общую сумму 14,6 млрд сомов. Реанимационные отделения полностью обеспечены за счет ФОМС.


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URL: https://www.vb.kg/390909
Теги:
Кубатбек Боронов, лекарства, Кыргызстан, больница
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