В Кыргызстане зараженных коронавирусом может быть примерно 4,2 млн человек

В Кыргызстане коронавирусом могут заразиться 4,2 млн человек. Это без учета детей младше 9 лет. Об этом на брифинге 11 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

"По предварительному прогнозу Научно-консультативного экспертного совета Кыргызстана, случаев заболевания среди детей до 9 лет очень мало, а если их исключить, зараженных коронавирусом может быть - примерно 4,2 миллиона человек", - сказал он.

Со слов Боронова, опираясь на данные открытых источников, у 2/3 населения болезнь протекает бессимптомно или они не болеют вовсе. И каждый третий из 1,4 миллиона человек, или 466 тысяч человек, переносят болезнь в легкой форме без помощи врачей.

Отметим, по данным Минздрава, на 11 августа всего за весь период пандемии COVID-19 заболели 40 455 человек, выздоровели - 32 764.