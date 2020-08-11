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В Кыргызстане зараженных коронавирусом может быть примерно 4,2 млн человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане коронавирусом могут заразиться 4,2 млн человек. Это без учета детей младше 9 лет. Об этом на брифинге 11 августа заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

"По предварительному прогнозу Научно-консультативного экспертного совета Кыргызстана, случаев заболевания среди детей до 9 лет очень мало, а если их исключить, зараженных коронавирусом может быть - примерно 4,2 миллиона человек", - сказал он.

Со слов Боронова, опираясь на данные открытых источников, у 2/3 населения болезнь протекает бессимптомно или они не болеют вовсе. И каждый третий из 1,4 миллиона человек, или 466 тысяч человек, переносят болезнь в легкой форме без помощи врачей.

Отметим, по данным Минздрава, на 11 августа всего за весь период пандемии COVID-19 заболели 40 455 человек, выздоровели - 32 764.


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URL: https://www.vb.kg/390910
Теги:
Кубатбек Боронов, Минздрав, правительство, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (636 материалов)
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Комментарии
Молодчик
11.08.2020, 17:45

Вооо даешь.

Это что почти все население должно заболеть что ли???

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