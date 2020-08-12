В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, выздоровели 263 человека

В Кыргызстане на 12 августа зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 88

Ош – 21

Чуйская область – 27

Ошская область - 42

Таласская область – 7

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 37

Джалал-Абадская область – 28

Баткенская область - 43.

Всего за весь период было зафиксировано 40 759 зараженных коронавирусом. При этом за то же время выздоровели - 33 027 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 263 человека:

Бишкек – 14

Чуйская область – 28

Ошская область – 63

Таласская область – 26

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 55

Джалал-Абадская область – 32

Баткенская область – 13

Ош – 24.