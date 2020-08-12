В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, выздоровели 263 человека

В Кыргызстане на 12 августа зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 88
Ош – 21
Чуйская область – 27
Ошская область - 42
Таласская область – 7
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 37
Джалал-Абадская область – 28
Баткенская область - 43.
Всего за весь период было зафиксировано 40 759 зараженных коронавирусом. При этом за то же время выздоровели - 33 027 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 263 человека:
Бишкек – 14
Чуйская область – 28
Ошская область – 63
Таласская область – 26
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 55
Джалал-Абадская область – 32
Баткенская область – 13
Ош – 24.