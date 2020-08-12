Погода
$ 77.61 - 77.94
€ 90.35 - 91.67

Коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников

140  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 12 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Бишкек – 2

• г.Ош – 1

• Ошская область – 3

• Баткенская область – 4

• Джалал-Абадская область – 2

• Иссык-Кульская область – 2.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 23.

За все время COVID-19 был заражен 2981 медработник, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2242.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390932
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (640 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  