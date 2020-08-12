Коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 12 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи выявлены:

• г.Бишкек – 2

• г.Ош – 1

• Ошская область – 3

• Баткенская область – 4

• Джалал-Абадская область – 2

• Иссык-Кульская область – 2.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 23.

За все время COVID-19 был заражен 2981 медработник, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2242.