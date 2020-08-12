Коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 12 августа сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи выявлены:
• г.Бишкек – 2
• г.Ош – 1
• Ошская область – 3
• Баткенская область – 4
• Джалал-Абадская область – 2
• Иссык-Кульская область – 2.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 7 медиков, из домашней самоизоляции - 23.
За все время COVID-19 был заражен 2981 медработник, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2242.