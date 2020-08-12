Выборы во время пандемии. Омбудсмен обратился к главе ЦИК

Омбудсмен Токон Мамытов обратил внимание Центральной избирательной комиссии на ряд аспектов, которые необходимо рассмотреть и решить, чтобы обеспечить соблюдение прав всех участников выборного процесса.

Письмо с доводами и рекомендациями Омбудсмена отправлено на имя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой.

Текст послания:

Уважаемая Нуржан Кармабековна,

4 октября 2020 года состоятся очередные выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Однако в этот раз мы должны будем не только учитывать, но и противостоять новым вызовам и угрозам, возникшим в связи с пандемией коронавируса CoViD-19. Уже сегодня ЦИК и Правительству Кыргызстана необходимо иметь ответы на вопросы, которые также в обязательном порядке должны быть реализованы. В частности, речь идет о том, как в условиях неблагоприятной и даже опасной санитарно-эпидемиологической обстановки наши граждане смогут реализовать свое конституционное право голосовать и быть избранными.

В связи с этим считаю, что Центральная избирательная комиссия Кыргызстана должна самым внимательным образом изучить и проанализировать опыт других стран, которые уже прошли аналогичным путем, обеспечив реализацию гражданских и политических прав своих избирателей в условиях пандемии коронавируса.

В настоящее время профильные государственные органы работают над созданием благоприятных и безопасных условий для проведения предстоящих парламентских выборов, и ЦИК КР уже опубликовал оптимизированную смету расходов на эти цели, которая определена в размере 60 млн сомов.

Как Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики считаю необходимым обратить особое внимание на ряд важных аспектов при решении вопросов защиты и реализации прав избирателей и кандидатов, а также сотрудников ЦИК и его территориальных подразделений, которые будут задействованы в мероприятиях по выбору депутатов Жогорку Кенеша КР.

Первый из таких вопросов, который вызывает озабоченность и даже тревогу, это вопрос: как в ходе выборов будут обеспечены и реализованы права граждан, которые не смогут проголосовать традиционным способом?

В этой связи прошу ЦИК особое внимание обратить на следующие категории прав граждан, которые потенциально могут быть нарушены:

Право голосовать для граждан Кыргызской Республики:

• – у которых обнаружен коронавирус CoViD-19 или есть подозрения на него, в результате чего кыргызстанцам придётся находиться в самоизоляции или в медицинских учреждениях, а также тех, кто будет вынужден оставаться в самоизоляции определенное время после выздоровления/выписки из медицинского учреждения;

• – которые находятся в группе риска (пожилые люди, а также граждане с такими заболеваниями, как: сахарный диабет, ВИЧ/СПИД, туберкулез, онкология и другие, которые также находятся в группе риска);

• – которые ухаживают за больными (в частности, короновирусом, включая медицинский персонал) дома или в медицинских учреждениях;

• – людьми с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). А именно – учесть следующие вопросы: каким образом будет осуществляться доставка ЛОВЗ к избирательным участкам, какова инфраструктура этих участков (например, доступность осуществления принципа тайного голосования для человека в инвалидной коляске – будет ли возможным тайно проголосовать в специально отведенном месте в УИК) и другие;

• – которые ухаживают за маленькими детьми (обычно, женщины) в день голосования и в условиях соблюдения правил безопасности при пандемии коронавируса CoViD-19;

• – которые в день голосования будут вынуждены оставаться дома, как пострадавшие от домашнего насилия;

• – Центральная избирательная комиссия КР уже сообщила о порядке идентификации избирателей посредством проведения биометрической идентификации, но на данный момент отсутствует информация о том, насколько будут соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы при использовании данных устройств в условиях пандемии;

• у которых в день выборов выявят высокую температуру тела. Будет ли для них обеспечено осуществление права избирать и быть избранными. Например, будет ли создано отдельное окно для подобных избирателей, которое будет постоянно дезинфицироваться. Подобная практика проводилась в ряде стран во время пандемии;

• находящихся за рубежом – насколько Посольства Кыргызской Республики в разных странах мира готовы обеспечить нашим соотечественникам безопасную реализацию их права проголосовать.

• Право голосовать в безопасном для здоровья месте (касается условий УИК и их оснащения для противодействия распространению CoViD-19). Как часто будут проветриваться помещения для голосования? Насколько выстроенный процесс голосования будет безопасным для граждан?

Право на информацию о выборах:

• Профильные государственные органы обязаны предпринять все необходимые меры для доступного и объективного информирования населения, включая ЛОВЗ и трудовых мигрантов за пределами КР, о законодательстве КР, относящемся к выборам и выборным процессам, а также о политических партиях и их кандидатах.

• Избиратели должны своевременно и в доступной форме оповещаться о любых изменениях в процессе голосования, которые могут возникнуть в связи с пандемией и проводимых мер по безопасности и профилактике коронавируса CoViD-19.

• Будут ли разработаны и подписаны с основными участниками выборного процесса (политическими партиями, наблюдателями, ЦИК и другими участниками) "Кодексы Чести" относительно мер, принятых для безопасного голосования? Это необходимо во избежание использования кем бы то ни было ситуации с пандемией коронавируса для снижения явки избирателей в день голосования.

Право быть избранным:

• Если будет требоваться личное присутствие кандидатов в депутаты при предоставлении необходимых документов для регистрации в ЦИК КР, то им также должны быть обеспечены соответствующие условия безопасности здоровья, в связи с пандемией коронавируса.

• Для всех кандидатов и партий КР должны быть предоставлены равные условия и возможности для проведения предвыборной агитации.

• В день голосования члены участковых избирательных комиссий (УИК), сотрудники территориальных подразделений ЦИК должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок и средств индивидуальной защиты (СИЗ) – как минимум, по 10 медицинских масок и СИЗ на одного человека.

• Таким же количеством масок и СИЗ должны быть обеспечены и сотрудники ГРС, задействованные в процесс выборов, а также сотрудники правоохранительных органов республики.

• Медицинские работники, задействованные в избирательном процессе для проверки температуры тела избирателей, должны быть обеспечены самыми надежными средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Это лишь часть причин, которые могут оказать негативное влияние на процесс реализации равных прав граждан избирать и быть избранными в условиях пандемии.

Со своей стороны отмечаю, что сотрудники аппарата Омбудсмена КР, во исполнение положения статьи 108 Конституции Кыргызской Республики, будут проводить независимый мониторинг парламентских выборов. В случае возникновения у граждан КР каких-либо вопросов, жалоб или заявлений относительно реализации их прав избирать и быть избранными, они могут обращаться в аппарат Омбудсмена КР, в его региональные представительства, а также по телефону "Горячей линии 115".

Выражаю надежду, что парламентские выборы 2020 года пройдут открыто, прозрачно и организованно, без каких-либо эксцессов или нарушений.