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От COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, выздоровел еще 291 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровел и выписался из стационаров 291 человек. Об этом на брифинге 13 августа сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 46

Чуйская область – 35

Ошская область – 46

Таласская область – 3

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 76

Джалал-Абадская область – 41

Баткенская область – 20

Ош – 13.

Всего за весь период вылечились от коронавируса 33 318 человек.


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URL: https://www.vb.kg/390976
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (645 материалов)
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