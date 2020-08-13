От COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, выздоровел еще 291 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровел и выписался из стационаров 291 человек. Об этом на брифинге 13 августа сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 46

Чуйская область – 35

Ошская область – 46

Таласская область – 3

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 76

Джалал-Абадская область – 41

Баткенская область – 20

Ош – 13.

Всего за весь период вылечились от коронавируса 33 318 человек.