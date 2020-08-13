От COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, выздоровел еще 291 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровел и выписался из стационаров 291 человек. Об этом на брифинге 13 августа сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Бишкек – 46
Чуйская область – 35
Ошская область – 46
Таласская область – 3
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 76
Джалал-Абадская область – 41
Баткенская область – 20
Ош – 13.
Всего за весь период вылечились от коронавируса 33 318 человек.