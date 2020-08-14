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Госпиталь "Семетей" (Ганси) закрыт. Выписаны последние 8 пациентов

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- Оксана Гут
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Госпиталь "Семетей", что был организован на бывшей военной базе Ганси - закрыт. Об этом сообщает министерство здравоохранения КР.

Накануне, 13 августа, из госпиталя выписаны последние 8 пациентов переболевших коронавирусом.

Всего стационар проработал 47 дней. Пролечено более 1500 пациентов, из них около 300 в реанимации.

"Следует отметить, что продолжится подготовка к осенне-зимнему периоду, в случае второй волны. За это время планируется улучшить условия, решить имеющиеся проблемы и создать лабораторию", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/391005
Теги:
Манас, Бишкек, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (646 материалов)
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