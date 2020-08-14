В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, выздоровели столько же человек

В Кыргызстане на 14 августа зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 73

Ош – 19

Чуйская область – 24

Ошская область - 32

Таласская область – 14

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 56

Джалал-Абадская область – 39

Баткенская область - 42.

За весь период пандемии зафиксировано 41 373 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели за все время - 33 622 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 304:

Бишкек – 18

Чуйская область – 30

Ош – 27

Ошская область – 54

Таласская область – 13

Нарынская область – 20

Иссык-Кульская область – 39

Джалал-Абадская область – 62

Баткенская область – 41.