В Кыргызстане 304 новых случая COVID-19, выздоровели столько же человек

В Кыргызстане на 14 августа зарегистрировано 304 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 73
Ош – 19
Чуйская область – 24
Ошская область - 32
Таласская область – 14
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 56
Джалал-Абадская область – 39
Баткенская область - 42.
За весь период пандемии зафиксировано 41 373 зараженных коронавирусом. При этом выздоровели за все время - 33 622 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 304:
Бишкек – 18
Чуйская область – 30
Ош – 27
Ошская область – 54
Таласская область – 13
Нарынская область – 20
Иссык-Кульская область – 39
Джалал-Абадская область – 62
Баткенская область – 41.