Разработан четвертый клинический протокол по лечению COVID-19

В Кыргызстане разработан четвертый вариант клинического протокола лечения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге рассказали специалисты из России.

Протокол был разработан совместно с российскими специалистами.

"Я приняла участие в разработке данного документа. В обновленную версию внесены изменения в части респираторной поддержки и интенсивной терапии при коронавирусе. Есть изменения в этиотропном лечении в качестве альтернативных схем", - сообщила врач-пульмонолог, к.м.н Лилия Козырева.

Заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев, дополнил что, также внесены изменения с учётом пневмонии и его осложнений. 4-ая версия готова и на днях будет подписана.