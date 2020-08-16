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Разработан четвертый клинический протокол по лечению COVID-19

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане разработан четвертый вариант клинического протокола лечения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге рассказали специалисты из России.

Протокол был разработан совместно с российскими специалистами.

"Я приняла участие в разработке данного документа. В обновленную версию внесены изменения в части респираторной поддержки и интенсивной терапии при коронавирусе. Есть изменения в этиотропном лечении в качестве альтернативных схем", - сообщила врач-пульмонолог, к.м.н Лилия Козырева.

Заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев, дополнил что, также внесены изменения с учётом пневмонии и его осложнений. 4-ая версия готова и на днях будет подписана.


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URL: https://www.vb.kg/391077
Теги:
Россия, Кыргызстан, медики, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (654 материалов)
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