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Каратаев о пандемии: Кыргызстану было тяжело, но мы делали все возможное

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- Оксана Гут
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Весь мир не был готов к пандемии, к тому что произошло. Кыргызстану тоже было тяжело, но мы делали все возможное, несмотря на отсутствие авиасообщения, закрытия границ, остановку производства, отсутствия импорта. Об этом на брифинге 18 августа сказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

"Мы не были готовы к той панике, которая была у населения. С таким агрессивным вирусом каждый из нас столкнулся впервые. И медики впервые столкнулись с этим и работали по рекомендации ВОЗ. И китайские, и российские, и польские медики оценили работу наших коллег положительно. Вспышка была в регионе массовая. Поэтому возникли трудности", - заявил он.

Замминистра отметил, что статистика эпидситуации по республике после объединения двух показателей - COVID и пневмония - резко выросла.

"Но сейчас она имеет тенденцию к снижению. При регистрации заболевания самый большой пик приходился на 15-16 июля, составляя рост 22%. А в последнюю неделю с 10-16 августа по сравнению с прошлой неделей снижение произошло - 40%. Картина положительных результатов ПЦР-анализов среди тестируемых лиц последнюю неделю составила 4,9%. Тогда как на 17 неделе - 23,3 % положительных результатов", - информировал Каратаев.


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URL: https://www.vb.kg/391128
Теги:
Минздрав, погибшие, смертность, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (663 материалов)
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