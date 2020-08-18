В КР усилят контроль за соблюдением запрета на проведение тоев

Усилен контроль за соблюдением санитарных мер безопасности, в том числе запрет на проведение праздничных торжеств с большим количеством людей. Как было отмечено на заседании Республиканского оперативного штаба, профильные службы проводят рейды по кафе, ресторанам и другим развлекательным заведениям.

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов поручил усилить работу в этом направлении, отметив, что в последнее время участились факты проведения различных торжеств в кафе и ресторанах.

- В целом при снижении заболеваемости по республике, в отдельных районах все еще наблюдаются высокие показатели заболеваемости. Это свидетельствует о недостаточной работе местных органов власти с населением по соблюдению санитарных мер, в том числе по запрету проведения массовых семейных мероприятий и торжеств. Многие заражаются коронавирусом именно после посещения тоев, поминок. В последнее время наблюдаю, что некоторые руководители местных органов власти отпустили ситуацию и расслабились. Такого не должно быть. Особенно в преддверии осенне-зимнего периода необходима слаженная, оперативная работа. Наша основная задача – уменьшить уровень заболеваемости, предотвращать летальные исходы, оказывать особое внимание пациентам, - сказал Кубатбек Боронов.

По итогам заседания штаба профильным государственным органам поручено проработать вопросы изменения порядка въезда иностранных граждан в Кыргызскую Республику, а также ускорить строительные работы на объектах медицинского профиля.