За сутки в Кыргызстане 179 новых случаев COVID-19, выздоровели 312 человек

В Кыргызстане на 19 августа зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 39

Ош – 8

Чуйская область – 17

Ошская область - 24

Таласская область – 1

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 39

Джалал-Абадская область – 26

Баткенская область - 22.

За весь период пандемии было зафиксировано 42 325 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели 35 197 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 312 человек:

Бишкек – 102

Ош – 18

Чуйская область – 41

Ошская область – 27

Таласская область – 2

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 50

Джалал-Абадская область – 40

Баткенская область – 19.