За сутки в Кыргызстане 179 новых случаев COVID-19, выздоровели 312 человек

В Кыргызстане на 19 августа зарегистрировано 179 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 39
Ош – 8
Чуйская область – 17
Ошская область - 24
Таласская область – 1
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 39
Джалал-Абадская область – 26
Баткенская область - 22.
За весь период пандемии было зафиксировано 42 325 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели 35 197 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 312 человек:
Бишкек – 102
Ош – 18
Чуйская область – 41
Ошская область – 27
Таласская область – 2
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 50
Джалал-Абадская область – 40
Баткенская область – 19.