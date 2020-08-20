Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы завершен на 80%

Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы в г. Чолпон-Ата, рассчитанной на 70 койко-мест, ведется полным ходом и​ завершен на 80%. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Отмечается, что на сегодняшний день произведен демонтаж здания на 100%, расчищен участок по периметру инфекционного отделения от кустарников и деревьев, а также демонтированы старые двери, окна, инженерные трубы и нанесена штукатурка на стены.

В данное время завершена внутренняя отделка на 100% и отделка кровли крыши на 80%. Также выполнен электромонтаж на 85%, сантехнические работы на 50%, установка новых окон, отделка фасада наружной штукатурки и фасада здания - на 95%.

Кроме того, завершена прокладка траншей для установки канализации и водопровода.

Строительные работы ведут 32 человека.