Погода
$ 77.62 - 77.97
€ 91.05 - 92.55

Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы завершен на 80%

231  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы в г. Чолпон-Ата, рассчитанной на 70 койко-мест, ведется полным ходом и​ завершен на 80%. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Отмечается, что на сегодняшний день произведен демонтаж здания на 100%, расчищен участок по периметру инфекционного отделения от кустарников и деревьев, а также демонтированы старые двери, окна, инженерные трубы и нанесена штукатурка на стены.

В данное время завершена внутренняя отделка на 100% и отделка кровли крыши на 80%. Также выполнен электромонтаж на 85%, сантехнические работы на 50%, установка новых окон, отделка фасада наружной штукатурки и фасада здания - на 95%.

Кроме того, завершена прокладка траншей для установки канализации и водопровода.

Строительные работы ведут 32 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391204
Теги:
ремонт, строительство, Чолпон-Ата, Кыргызстан, больница, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (674 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  