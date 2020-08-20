Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы завершен на 80%

Капитальный ремонт Иссык-Кульской районной больницы в г. Чолпон-Ата, рассчитанной на 70 койко-мест, ведется полным ходом и завершен на 80%. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Отмечается, что на сегодняшний день произведен демонтаж здания на 100%, расчищен участок по периметру инфекционного отделения от кустарников и деревьев, а также демонтированы старые двери, окна, инженерные трубы и нанесена штукатурка на стены.
В данное время завершена внутренняя отделка на 100% и отделка кровли крыши на 80%. Также выполнен электромонтаж на 85%, сантехнические работы на 50%, установка новых окон, отделка фасада наружной штукатурки и фасада здания - на 95%.
Кроме того, завершена прокладка траншей для установки канализации и водопровода.
Строительные работы ведут 32 человека.