В Кыргызстане 182 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 289 человек

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 182 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 23
Ош – 7
Чуйская область – 23
Ошская область - 20
Таласская область – 9
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 44
Баткенская область - 37.
За весь период пандемии зафиксировано 42 507 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 35 486 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 289 человек:
Бишкек – 106
Ош – 20
Чуйская область – 19
Ошская область – 40
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 29
Джалал-Абадская область – 29
Баткенская область – 36.