В Кыргызстане 182 новых случая COVID-19, выздоровели за сутки 289 человек

В Кыргызстане на 20 августа зарегистрировано 182 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 23

Ош – 7

Чуйская область – 23

Ошская область - 20

Таласская область – 9

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 44

Баткенская область - 37.

За весь период пандемии зафиксировано 42 507 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 35 486 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 289 человек:

Бишкек – 106

Ош – 20

Чуйская область – 19

Ошская область – 40

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 29

Джалал-Абадская область – 29

Баткенская область – 36.