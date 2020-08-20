В Баткенской области от пневмонии скончался 85-летний мужчина

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Об этом на брифинге 20 августа сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В Баткенской области умер мужчина 85-ти лет.

"Он поступил в больницу, получал соответствующее лечение. Но, несмотря на все усилия врачей, скончался. Сказался возраст и сопутствующие болезни. У него была гипертоническая болезнь сердца", - сказал Усенбаев и выразил соболезнования родным погибшего.

Замминистра также напомнил, что Минздрав приступили к глубокому анализу всех случаев смерти от COVID-19,

"Пересмотрена статистика. Мы используется опыт соседних стран, рекомендации ВОЗ. Мы по каждому случаю полностью разбираемся. Специалисты по этому вопросы работают", - заключил он

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1055 человек