Выборы-2020. Уже 22 партии из 44-х выпали из предвыборной гонки

На 20 августа 22 партии из 44-х намерены продолжать участие в выборах Жогорку Кенеша. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

19 августа завершился период выдвижения политическими партиями списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР. Как сообщалось ЦИК ранее, уведомление о намерении участвовать в парламентских выборах подавали 44 партии.

На момент завершения срока выдвижения кандидатов свои съезды провели и утвердили списки кандидатов 22 партии.

"11 политических партий официально известили ЦИК КР о проведении съездов и представители Центральной избирательной комиссии приняли в них участие. В ходе работы съездов, где принимали участие представители ЦИК КР, нарушений тайны голосования при утверждении списков кандидатов, либо других нарушений процедур не было зафиксировано. В целом партиями соблюдались рекомендации Республиканского штаба по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан в ходе проведения съездов", - говорится в сообщении.

11 политических партий устно уведомили ЦИК КР об отказе от дальнейшего участия в парламентских выборах. Восемь партий направили официальное уведомление о том, что они не намерены продолжать участие в выборах. Две партии не представили в Центральную избирательную комиссию информацию о намерении об участии или не участии в дальнейшей избирательной кампании. Это партии "Патриоты Кыргызстана" и "Билим Илим Ордосу".

Также в установленные сроки не был открыт расчетный счет у политпартии "Жаратман Эл" для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством КР, что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов от партии.

Так, из участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша выбыли:

1. Аграрная партия Кыргызской Республики.

2. "Демократ".

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. "Эмгек"

5. "Бирик" (в связи с объединением с "Мекеним Кыргызстан").

6. "Таза Коом" (в связи с объединением с партией "Кыргызстан").

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. "Ар-Намыс".

9. "Бийлик элге" .

10. "Единство народа Кыргызстана" (в связи с объединением с партией "Ыйман нуру").

11. "Рабочая партия Кыргызстана".

12. "Улуу-Журт".

13. "Патриоты Кыргызстана".

14. "Глас народа".

15. "Ак калпак".

16. "Народный контроль".

17. "КУТ".

18. "Онугуу Кыргызстан".

19. "Улуу Кыргызстан".

20. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

21. "Билим Илим Ордосу".

22. "Жаратман Эл".

Теперь оставшиеся партии должны до 18:00 часов 24 августа сдать в ЦИК КР пакет документов. Это такие документы как:

1) решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии;

2) заполненные каждым кандидатом, включенным в список кандидатов, специальные формы сведений о кандидате с указанием биографических и других данных, копию паспорта, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);

3) документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.

Причем, список кандидатов и сведения о кандидатах должны быть представлены в ЦИК КР электронной форме наряду с бумажной. Это является новшеством в этом году. Данные будут внесены в программу "Электронный кандидат", которая предназначена для того, чтобы формировать электронную информационную базу для избирателей.

Кроме того, электронные сведения, которые получает ЦИК КР, предназначены для того, чтобы в системе электронного межведомственного взаимодействия "Тундук" проверить все необходимые сведения в бесконтактном, объективном формате.

В частности, через систему "Тундук" будут проверены сведения паспорта, которые находятся в базе данных ГРС, через соответствующее взаимодействие с МВД – сведения о судимости кандидатов. Система облегчает процедуру подачи политическими партиями списка кандидатов.