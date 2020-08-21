В Кыргызстане 196 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 345 человек

В Кыргызстане на 21 августа зарегистрировано 196 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 35

Ош – 9

Чуйская область – 16

Ошская область - 34

Таласская область – 8

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 49

Баткенская область - 18.

Всего было зафиксировано 42 703 зараженных коронавирусом. При этом за время пандемии выздоровели 35 831 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 345 пациентов:

Бишкек – 96

Ош – 43

Чуйская область – 23

Ошская область – 35

Талаская область – 5

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 40

Джалал-Абадская область – 59

Баткенская область – 34.