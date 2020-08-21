В Кыргызстане 196 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 345 человек

В Кыргызстане на 21 августа зарегистрировано 196 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 35
Ош – 9
Чуйская область – 16
Ошская область - 34
Таласская область – 8
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 49
Баткенская область - 18.
Всего было зафиксировано 42 703 зараженных коронавирусом. При этом за время пандемии выздоровели 35 831 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 345 пациентов:
Бишкек – 96
Ош – 43
Чуйская область – 23
Ошская область – 35
Талаская область – 5
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 40
Джалал-Абадская область – 59
Баткенская область – 34.