За сутки коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 21 августа сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболт Усенбаев.
Новые случаи выявлены:
• г. Бишкек – 1
• г. Ош – 3
• Ошская область – 1
• Баткенская область – 3
• Джалал-Абаская область – 5
• Нарынская область – 1.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции - 7.
За время пандемии всего заразились коронавирусом 3073 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2383.
"Выздоровевшие медицинские работники и прошедшие реабилитацию уже приступили вновь к своей работе", - отметил Усенбаев.