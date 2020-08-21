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Коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников

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- Оксана Гут
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За сутки коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 21 августа сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболт Усенбаев.

Новые случаи выявлены:

• г. Бишкек – 1

• г. Ош – 3

• Ошская область – 1

• Баткенская область – 3

• Джалал-Абаская область – 5

• Нарынская область – 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 4 медика, из домашней самоизоляции - 7.

За время пандемии всего заразились коронавирусом 3073 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2383.

"Выздоровевшие медицинские работники и прошедшие реабилитацию уже приступили вновь к своей работе", - отметил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391256
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (677 материалов)
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