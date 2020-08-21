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Минздрав КР: Не запасайтесь лекарствами в ожидании второй волны COVID-19

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- Оксана Гут
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Минздрав призвал граждан не приобретать лекарства для запаса в ожидании второй волны COVID-19.

"Уважаемые кыргызстанцы, нет необходимости приобретать лекарства из аптечной сети в большом количестве, в ожидании второй волны коронавирусной инфекции и пневмонии. Ненадлежащее хранение лекарственных средств в домашних условиях может привести к изменению состава препарата. Также не рекомендуется покупать лекарственные средства с рук у частников. Их происхождение и условия хранения - неизвестны. Это может быть опасно для вашего здоровья!", - сказал на брифинге 21 августа заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он также предостерег граждан ранее закупивших препараты.

"Некоторые люди с начала пандемии запаслись лекарствами, которые имеют ограниченный срок годности или особые условия для хранения. Особенно это касается препаратов гепаринового ряда. Их надо хранить в темном месте, при определенной температуре и определенный срок. Если эти правила не соблюсти, то лекарства могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека. Поэтому необходимо читать инструкцию на препарате", - отметил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391261
Теги:
лекарства, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (678 материалов)
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